Além de PT e PSDB, grupo reuniu representantes de PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PV, Solidariedade e Rede, Foto: divulgação.

Representantes do PT, do PSDB e de mais sete partidos anunciaram hoje o início das negociações para a formação de uma coalizão com vistas à disputa pela prefeitura de Curitiba e governo do Paraná nas eleições de 2024 e 2026. Além das siglas petista e tucana, o grupo reuniu pela manhã, na Capital paranaense, dirigentes e parlamentares do PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PV, Solidariedade e Rede, para articular uma possível aliança para as duas próximas disputas eleitorais no Estado, e também definir uma posição conjunta sobre questões como as novas concessões de pedágio e a venda de ações da Copel.

