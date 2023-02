Manifestantes em invasão do Congresso em 8 de janeiro: Polícia Militar do DF sob investigação (Marcelo Casall Jr/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) prendeu quatro oficiais da Polícia Militar (PM) do Distrito Federal na manhã destya terça-feira (7), na quinta fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os protestos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Os alvos nesta etapa são suspeitos de omissão diante dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Um deles é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que era chefe do Departamento Operacional da corporação e estava de licença no dia do ataque.

A PF cumpriu três mandados de prisão temporária e um mandado de prisão preventiva contra um coronel, um capitão, um tenente e um major da PM. Os policiais federais também fizeram buscas em seis endereços na capital federal. Todas as ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o relator das investigações sobre os atos do dia 8.

Entre os presos ontem está o o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, ex-chefe do Departamento Operacional da PM-DF. Para o ex-interventor da Segurança Pública do Distrito Federal Ricardo Cappelli, Naime Barreto retardou propositalmente a linha de contenção da PM. Capelli, que atua na Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, disse ter visto com os “próprios olhos” os comandados por Naime Barreto avançando “lentamente” contra os golpistas.

Os alvos nesta etapa são investigados por seis crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

No dia 20 de janeiro, a primeira fase da Operação Lesa Pátria prendeu cinco suspeitos de participação, incitação e financiamento nos atos golpistas. Na semana passada, a PF, em outra fase da ação, fez novas prisões. A Operação Lesa Pátria se tornou permanente, com desdobramentos periódicos. Até o início da tarde, 16 pessoas foram presas preventivamente. A PF também cumpriu 31 mandados de busca e apreensão nas etapas anteriores da investigação.