O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), anunciou a protocolização da prorrogação do inquérito dos atos antidemocráticos a partir das manifestações que ocorrem em Brasília neste domingo (8). Além disso, o impedimento de posse e, em caso de posse, afastamento do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.

De acordo com Randolfe, os dois pedidos foram encaminhados ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

“Estamos protocolando agora dois pedidos ao ministro Alexandre de Moraes: 1 – Prorrogação do inquérito dos atos antidemocráticos a partir dos acontecimentos de hoje. 2 – Impedimento de posse e, em caso de posse, afastamento do Sr Anderson Torres, da Secretaria de Justiça do DF”, anunciou Randolfe no Twitter.

Os manifestantes já invadiram o Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto e realizam quebra-quebra nos locais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que as forças de segurança estão agindo e que o governo do Distrito Federal prometeu reforços.