Mauro Moraes (União Brasil): deputado será o secretário do Trabalho. Foto: Valquir Aureliano.

Mais cinco nomes que vão ocupar o primeiro escalão do governo do Estado neste novo mandato foram anunciados hoje pelo governador Ratinho Junior, que também confirmou quem ficará na subchefia da Casa Civil. Com isso, já foram anunciados os ocupantes de 30 secretarias, empresas públicas e órgãos da administração pública estadual que participarão da gestão pelos próximos quatro anos.

