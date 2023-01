Mauro Moraes: Trabalho (Valquir Aureliano)

Mais cinco nomes que vão ocupar o primeiro escalão do governo do Estado no segundo mandato foram anunciados ontem pelo governador Ratinho Junior, que também confirmou quem ficará na subchefia da Casa Civil. Com isso, já foram anunciados os ocupantes de 30 secretarias, empresas públicas e órgãos da administração pública estadual que participarão da gestão pelos próximos quatro anos.

Faltam serem definidos ainda os comandos de quatro secretarias: Infraestrutura e Logística; Turismo, Justiça e Cidadania; e Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. A primeira pasta deve ficar com o deputado federal Sandro Alex (PSD), que já ocupou o cargo no primeiro mandato. Para o turismo deve ser nomeado o deputado estadual Márcio Nunes (PSD), que foi secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo nos quatro anos anteriores. Para a Justiça, a indicação deve vir do União Brasil. E para a Secretaria da Mulher, a mais cotada é a deputada Leandre (PSD).

O deputado estadual Mauro Moraes (PSD) estará à frente da recém-criada Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, desmembramento da antiga Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. Dando continuidade à gestão, Luiz Fernando Garcia permanecerá na presidência da Portos do Paraná e Adriano Furtado na diretoria-geral do Detran.

O diretor-presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), Gilson Santos, vai assumir a nova Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), que além da Capital, vai atender as demais regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e regiões integradas do Paraná.

A novidade é o comando da Celepar. Andre Gustavo Garbosa, que foi diretor de Tecnologia da Informação da antiga Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), vai assumir a diretoria-geral da companhia. Já o subchefe da Casa Civil será Lúcio Mauro Tasso, que era diretor-geral da antiga Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbanos e de Obras Públicas (SEDU).

A Secretaria de Trabalho será responsável pelos programas de qualificação profissional em andamento, como as Carretas do Conhecimento e o Cartão Futuro, e pelas Agências do Trabalhador nos municípios. Moraes começou na vida pública em 1982, quando venceu sua primeira candidatura a vereador de Curitiba. Após ficar por 20 anos no Legislativo municipal, ele foi eleito deputado estadual em 2002 e estava na Assembleia até a última Legislatura.

Assuntos Metropolitanos – A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, que dará lugar à Comec, será responsável pela implementação da política de desenvolvimento urbano no Paraná, com foco nos municípios conglomerados nas oito regiões metropolitanas do Estado: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Apucarana, Campo Mourão, Toledo e Umuarama. A autarquia ficará vinculada à Secretaria de Estado das Cidades (antiga SEDU). Ele foi diretor-presidente da Comec nos primeiros quatro anos do governo.