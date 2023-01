O presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, continua no cargo. Foto: Dani Catisti/Copel

O governador Ratinho Junior (PSD) confirmou hoje mais cinco nomes para compor o primeiro escalão do Governo do Paraná, incluindo os presidentes de quatro empresas públicas paranaenses. Até o momento, 24 pessoas que vão compor a equipe do segundo mandato até 5 de janeiro de 2027 já foram confirmadas.

