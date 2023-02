O novo líder do governo Ratinho Jr na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri (PSD), previu ontem que o Executivo terá o apoio de 42 dos 54 parlamentares que tomaram posse hoje na Casa. Com isso, o Executivo deve ter tranquilidade na aprovação de seus projetos.

Nas eleições de 2018, Bakri ficou como suplente, mas assumiu uma cadeira na Assembleia mesmoa assim, graças a nomeação de deputados do PSD para secretarias no primeiro mandato de Ratinho Jr. Em 2022, ele perdeu a vaga com o retorno de Márcio Nunes e Guto Silva à Casa. Nesse período, ele foi substituído por Marcel Micheletto (PL) na liderança do governo. Nas eleições do ano passado, Bakri conseguiu retomar uma cadeira de titular com 97.681 votos.