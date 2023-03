Ratinho Jr (PSD): governador diz que responsabilidade da BR-277 é do governo federal. Foto: Jonathan Campos/AEN

O governador Ratinho Júnior (PSD) disse hoje que o Paraná e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão próximos de um acordo sobre o modelo das novas concessões do pedágio nas rodovias do Estado. Ratinho Jr reafirmou que espera uma resposta rápida do governo federal sobre o formato da licitação, e que ela deve seguir os moldes do elaborado na gestão Bolsonaro, com leilão por menor tarifa e desconto vinculado ao pagamento de um aporte financeiro para a garantia das obras. As mudanças, segundo ele, devem se limitar à redução de curva de aporte a ser paga pelas concessionárias.

