Ratinho Jr (PSD) “Estamos muito próximos de achar o modelo ideal” (Jonathan Campos/AEN)

O governador Ratinho Júnior (PSD) disse ontem que o Paraná e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão próximos de um acordo sobre o modelo das novas concessões do pedágio nas rodovias do Estado. Ratinho Jr reafirmou que espera uma resposta rápida do governo federal sobre o formato da licitação, e que ela deve seguir os moldes do elaborado na gestão Bolsonaro, com leilão por menor tarifa e desconto vinculado ao pagamento de um aporte financeiro para a garantia das obras. As mudanças, segundo ele, devem se limitar à redução de curva de aporte a ser paga pelas concessionárias.

“Eu tenho falado constantemente com o ministro dos Transportes, Renan Filho, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Nós estamos muito próximos de achar o modelo ideal para todos. Pouco vai se mudar, porque aquilo que foi construído ao longo desses últimos três anos foi uma boa modelagem, a mais moderna do Brasil”, afirmou ele, em entrevista à RPC TV.

Ratinho Jr repetiu que as exigências do governo do Paraná são de leilão por menor tarifa na Bolsa de Valores, com garantia de obras. Essa garantia viria com o pagamento de aporte financeiro proporcional ao desconto da tarifa básica. O PT do Paraná e deputados da bancada federal do Estado defendem mudanças no modelo, para aumentar a possibilidade de desconto da tarifa básica a até 25%, sem a cobrança de aporte.

O governador também reafirmou esperar uma solução para o impasse até o final do mês. “Claro que isso não é um ultimato. A bancada de deputados na Assembleia está apreensiva que isso se resolva o quanto antes. Eu falei para o ministro Renan que nós temos que ter um prazo para essa solução. Não dá para ficar toda a semana postergando. A boa vontade do Ministério e também do próprio governo federal, a gente tem visto. Eu espero que até o final de março a gente já possa ter uma apresentação do que o governo federal entende”, disse. “Eu não acredito que tenha muito o que mudar. Nós já tivemos uma manifestação informal do governo federal, do ministro, que também entende que a solução é fazer uma diminuição da curva de aporte”, explicou Ratinho Jr, admitindo não ter conversado com o presidente Lula sobre o assunto.

BR-277 – Sobre a situação na BR-277, alvo de interdições desde o final do ano passado, em razão de deslizamentos e, mais recentemente, afundamento da pista, o governador paranaense voltou a lembra que a responsabilidade da manutenção da rodovia após o fim dos antigos contratos de pedágio é do governo federal. “Foi feito um acordo com o governo federal, que faria a manutenção dessas BRs e o Estado entraria com as ambulâncias e os guinchos”, explicou, sobre o fim das concessões. “É importante registrar: a 277 é uma BR. A responsabilidade é do governo federal”, disse.