Pedágio: Ratinho Jr defende modelo proposto no governo Bolsonaro. (Franklin Freitas)

O governador Ratinho Junior (PSD) e o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB/AL), assinam amanhã as delegações das rodovias estaduais dos dois primeiros lotes da nova concessão de rodovias no Paraná. O lote 1, com extensão total de 473,01 km, engloba as ligações entre Curitiba e Guarapuava (Trevo do Relógio) e Guarapuava a Ponta Grossa, além da Região Metropolitana de Curitiba. O lote 2 tem extensão total de 600 km. Ele engloba as ligações entre Curitiba-Litoral, Ponta Grossa-Jaguariaíva, Jaguariaíva-Ourinhos (na divisa com São Paulo) e Ourinhos-Cornélio Procópio.

Leia mais no blog Política em Debate.