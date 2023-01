Em entrevista coletiva após a posse na Assembleia Legislativa do Paraná, o governador do Paraná Ratinho Jr disse que espera um bom relacionamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sobre o “Temos que tocar o país. Os eleitores me escolheram, escolheram os senadores, deputados e o presidente democraticamente”, afirmou. “O presidente terá que atender o Paraná, independente de ideologia, porque somos um estado forte. Temos que olhar para frente”. Nas eleições, Ratinho Jr apoiou o candidato derrotado à Presidência Jair Bolsonaro (PL).

O governador do Paraná, no entanto, não vai à posse de Lula, logo mais em Brasília. Na mesma entrevista, disse que vai atender prefeitos em Curitiba. O secretário de Saúde, Beto Preto, vai representar o Estado na solenidade.

Ele disse que ainda não conversou co o governo Lula sobre os pedágio, mas reforçou que não vai aceitar pedágio de manutenção. “Estamos esperando os ministros tomar posse. Mas o pedágio das estradas do Paraná será do nosso jeito, com leilão em bolsa de valores, e com obras. a nossa valores, Não podemos aceitar um pedágio que não faça obras. Temos que parar com esta síndrome de vira-latas, queremos um estado de primeiro mundo, e por isso temos que entregar para o setor produtivo rodovias seguras, que acompanhem o crescimento econômico. A próximas concessões são necessárias, mas não aceitaremos demagogia”, afirmou.

