Daniel Pimentel fica na Copel (Dani Catisti/Copel)

O governador Ratinho Junior (PSD) confirmou ontem mais cinco nomes para compor o primeiro escalão do governo, incluindo os presidentes de quatro empresas públicas paranaenses. Até o momento, 24 pessoas que vão compor a equipe do segundo mandato até 5 de janeiro de 2027 já foram confirmadas.

As presidências da Copel, Sanepar, Compagas e Cohapar continuarão sob as mesmas lideranças do primeiro mandato do governador. Daniel Pimentel Slaviero se mantém no comando da Copel, Claudio Stabile na Sanepar, Rafael Lamastra na Compagas e Jorge Lange na Cohapar. Já a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável ficará sob responsabilidade de Valdemar Bernardo Jorge, que também participou do primeiro governo de Ratinho Junior na antiga pasta de Planejamento e Projetos Estruturantes.

Com os anúncios de ontem, faltam apenas três pastas para terem o comando definido: Turismo, Justiça e Trabalho. Para o Turismo, o cotado é o deputado estadual e ex-secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes (PSD). Para o Trabalho, o deputado estadual Mauro Moraes (União Brasil) é o nome mais forte. A Secretaria da Justiça deve ser ocupada por um indicado do União Brasil.

A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável é fruto de um desmembramento da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. O advogado Valdemar Bernardo Jorge retorna ao primeiro escalão do governo após passar pelo Planejamento entre 2019 e 2022. Ele é mestre em Direito Econômico e Social pela PUC-PR, tem pós-graduação em Direito Empresarial e Direito Tributário pela mesma instituição, além de ser formado em Informática pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Copel

Maior empresa do Paraná e terceira maior da região Sul, a Copel terá uma nova configuração a partir deste ano, dando continuidade aos investimentos para modernização da política energética do Paraná e às ações sociais da companhia. Os programas vão continuar sob gestão de Daniel Pimentel Slaviero, que está à frente da empresa desde 2019.

Jorge Lange continuará na presidência da Cohapar. Ele está à frente da companhia desde 2019, período no qual foi responsável por coordenar a elaboração da Lei do Casa Fácil Paraná, que elevou o programa habitacional de governo a uma política permanente de Estado.Rafael Lamastra permanecerá no comando da Compagas, concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Paraná.

Claudio Stabile reassume a diretoria da Sanepar em 2023, mantendo o cargo que ocupou ao longo do primeiro mandato de Ratinho Junior. Os planos da companhia prevêem investir R$ 10,7 bilhões de 2023 a 2027.