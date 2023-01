O governador Ratinho Junior (PSD) anunciou hoje a manutenção do comando de quatro órgãos estaduais para o segundo mandato. Os diretores-presidentes da Ferroeste, Invest Paraná, Fomento Paraná e da agência paranaense do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) vão continuar nos cargos que ocupam desde o primeiro mandato.

André Gonçalves permanecerá diretor-presidente da Ferroeste e Eduardo Bekin ficará à frente da Invest Paraná. Heraldo Neves continuará no comando da Fomento Paraná e Wilson Bley Lipski, que é atualmente presidente do BRDE, também permanecerá no cargo.

Com isso, já foram anunciados os ocupantes de 34 secretarias, empresas públicas e órgãos da administração pública estadual que participarão da gestão pelos próximos quatro anos.

Faltam serem definidos ainda os comandos de quatro secretarias: Infraestrutura e Logística; Turismo, Justiça e Cidadania; e Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. A primeira pasta deve ficar com o deputado federal Sandro Alex (PSD), que já ocupou o cargo no primeiro mandato. Para o turismo deve ser nomeado o deputado estadual Márcio Nunes (PSD), que foi secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo nos quatro anos anteriores. Para a Justiça, a indicação deve vir do União Brasil. E para a Secretaria da Mulher, a mais cotada é a deputada Leandre (PSD).