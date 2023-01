Wilson Bley Lipski continuará como diretor do BRDE. Foto: Franklin de Freitas.

O governador Ratinho Junior (PSD) anunciou hoje a manutenção do comando de quatro órgãos estaduais para o segundo mandato. Os diretores-presidentes da Ferroeste, Invest Paraná, Fomento Paraná e da agência paranaense do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) vão continuar nos cargos que ocupam desde o primeiro mandato.

Leia mais no blog Política em Debate.