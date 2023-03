Ratinho Jr (PSD): governador está no Japão para acordos (Roberto Dziura Jr/AEN)

O governador Ratinho Junior afirmou hoje que o Estado está trabalhando em conjunto com o governo federal para a resolução da fissura e do afundamento de pista na BR-277, no Litoral do Paraná. Ele endossou os termos do ofício encaminhado ao Ministério dos Transportes na quarta-feira (08), dia do incidente, e a preocupação com a celeridade das obras para a retomada da normalidade da ligação do Interior com o Porto de Paranaguá.

“Estou no Japão para trazer investimentos ao Paraná e abrir mercado para a carne suína, mas tenho acompanhado a fissura na BR-277, na rodovia federal. O Darci Piana tem me informado e mandou um ofício para o Ministério dos Transportes pedindo agilidade para resolver o problema. E o governo federal já mandou geólogos e investimentos para essa rodovia”, afirmou o governador.

Ele também disse que a solução de longo prazo para a rodovia, que é a principal ligação ao Litoral, passa pela nova concessão, que depende do aval da União. “Precisamos buscar uma solução com as concessões, estamos esperando uma proposta do governo federal para finalizar essa parceria, que é tão importante para a nossa infraestrutura. O Paraná tem pressa, nós estamos em um momento de crescimento na economia, temos uma grande geração de emprego e temos que ter infraestrutura adequada”, afirmou.

O governo do Estado diz que no formato definido em comum acordo, estão previstos investimentos de mais de R$ 50 bilhões em obras de duplicações, contornos e viadutos, que devem ser realizadas no período inicial dos contratos, que terão validade total de 30 anos. O leilão será pela menor tarifa, com disputa livre, com um aporte financeiro em relação ao desconto concedido, chamado de seguro-usuário, para garantir a execução do acordo.

O governo do Paraná e o PT do Estado vivem uma queda de braço em torno dos novos pedágios. Ratinho Jr defende a manutenção do modelo de concessão acertado ainda na gestão Bolsonaro, com leilão por menor tarifa e pagamento de um aporte financeiro proporcional ao desconto como garantia das obras. O PT defende licitação por menor tarifa, sem limite de desconto ou cobrança de aporte.