Ratinho Jr (PSD): Foto: Franklin de Freitas.

O governador Ratinho Júnior (PSD) publicou texto nas redes sociais repudiando a invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal por manifestantes bolsonaristas contrários à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) hoje, em Brasília. “Repudio profundamente os atos de violência e os distúrbios acontecidos hoje, no planalto e no STF, na capital do país. Acredito na democracia, em um Brasil unido, livre e em paz”, escreveu Ratinho Jr.