O governador Ratinho Jr se emocionou várias vezes no discurso de posse na Assembleia Legislativa do Paraná na manhã deste domingo (1): “Esse pé vermelho que chegou há 36 anos quer que o Paraná seja um pedaço do que o Brasil pode ser. Na gestão passada, apesar de ter elaborado um grande plano, enfrentamos uma pandemia. Mas mesmo assim conseguimos transformar o Paraná na quarta economia do Brasil”. Ele também se emocionou quando agradeceu os ensinamentos da mãe, Solange: “Mal de italiano ser chorão”, falou.

Governador falou sobre as realizações dos últimos quatro anos e os planos para o novo mandato, entre eles a nova ponte de Guaratuba e o novo pedágio no Anel de Integração: “Vamos ver isso com governo federal. Não vamos aceitar um pedágio que só corte mato e pinte faixas. Queremos duplicação para garantir a infraestrutura para nosso estado”, discursou o governador, que foi aplaudido. Ele também pediu o apoio dos deputados, senadores e prefeitos para os novos planos do governo.

Em entrevista coletiva, logo depois da posse, o governador Ratinho disse que ainda não conversou co o governo Lula sobre os pedágio, mas reforçou que não vai aceitar pedágio de manutenção. “Estamos esperando os ministros tomar posse. Mas o pedágio das estradas do Paraná será do nosso jeito, com leilão em bolsa de valores, e com obras. a nossa valores, Não podemos aceitar um pedágio que não faça obras. Temos que parar com esta síndrome de vira-latas, queremos um estado de primeiro mundo, e por isso temos que entregar para o setor produtivo rodovias seguras, que acompanhem o crescimento econômico. A próximas concessões são necessárias, mas não aceitaremos demagogia”, afirmou.

Relacionamento com novo presidente Lula

Sobre o relacionamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador disse que espera um relacionamento bom. “Temos que tocar o país. Os eleitores me escolheram, escolheram os senadores, deputados e o presidente”, afirmou. “O presidente terá que atender o Paraná, independente de ideologia, porque somos um estado forte. Temos que olhar para frente”.

Secretariado

Ratinho Jr disse que até quinta (5), deve anunciar os secretários que faltam.

A cerimônia

A posse do governador Ratinho Junior (PSD) aconteceu neste domingo (1º) às 10 horas, na Assembleia Legislativa, no Centro Cívico, em Curitiba. Em outubro, Ratinho Junior foi reeleito para mais quatro anos ao receber 69,6% dos votos.

A cerimônia teve início com a chegada do governador eleito Ratinho Junior, com a esposa e filhos, e do vice-governador eleito Darci Piana com a esposa, que subiram a rampa da Assembleia, onde foram recepcionados pelo presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSD), pelo primeiro secretário Luiz Claudio Romanelli (PSD) e pelo segundo secretário Gilson de Souza (PL).



Após esse ato, a solenidade continuou no plenário da Assembleia, quando o presidente Traiano fez a abertura da sessão solene de posse convidando o governador e o vice-governador a prestarem o compromisso constitucional e assinarem o termo de posse, sendo declarados pelo presidente da Assembleia empossados. Em seu discurso, Traiano enalteceu o fato de o governador ter conseguido colocar o estado do Paraná em destaque mesmo em um período de caos, com pandemia e guerra. “Encerramos um ciclo de quatro anos, onde o governador soube superar todos problemas, como pandemia, guerra e mesmo diante destas dificuldades, o governador transformou o Paraná em um estado de vanguarda, fruto da eficiente gestão capitaneada por Ratinho Jr e sua equipe”, afirmou Traiano. Ele também afirmou que o Poder Legislativo estará à disposição do governador.

Após o encerramento da sessão solene de posse, o governador e o vice-governador desceram a rampa e, posteriormente, o governador passará em revista à tropa da Policia Militar do Paraná na avenida Cândido de Abreu em direção ao Palácio Iguaçu.

Ratinho não vai à posse de Lula

Ratinho Jr (PSD) não vai à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na tarde deste domingo (1) em Brasília. Segundo assessoria de imprensa, o secretário de Saúde, Beto Preto, vai representá-lo. Na campanha eleitoral, Ratinho Jr foi aliado fiel do candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL) e ensaia fazer oposição ao presidente Lula. Em entrevista coletiva, o governador disse que passará o domingo atendendo prefeitos.