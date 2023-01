O governador Ratinho Junior (PSD) embarcou ontem para Brasília vai participar da reunião de emergência convocada pelo presidente Lula (PT) e governadores de todos os estados. O objetivo da reunião foi unir os governadores em um ato de defesa da democracia brasileira e discutir medidas conjuntas contra as ameaças à democracia, como os atos terroristas de bolsonaristas que aconteceram no domingo contra os Três Poderes.

Primeiro o governador alegou que não poderia ir por problemas de agenda, depois ficou acertado que participaria remotamente. Só depois confirmou que iria presencialmente, após o governo federal descartar a possibilidade de ser encontro remoto.

Pelas redes sociais, Ratinho Jr criticou no domingo os atentados cometidos por militantes de extrema-direita. Em seu Twitter, o governador afirmou “repudiar” os atos de violência em Brasília.