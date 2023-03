Ratinho Jr (PSD) com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB/AL): segundo encontro para tratar do pedágio. Foto: divulgação/AEN

O governador Ratinho Junior (PSD) participou hoje, em Brasília, de uma nova reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB/AL). Segundo o governo, no encontro, os dois deram continuidade às tratativas sobre os primeiros lotes do novo pacote de concessão do Paraná, que abrange 3,3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais.

Leia mais no blog Política em Debate.