Renato Adur (Crédito: Arquivo Bem Paraná)

O governador Ratinho Junior (PSD) nomeou Renato Adur, ex-deputado estadual, para o cargo de superintendente geral de Relações Institucionais do governo. A superintendência (SGRI) foi criada por decreto no início do ano e está vinculada à Casa Civil e tem, entre as suas finalidades, dar apoio estratégico ao governador tendo em vista o aprimoramento da gestão.

Outra das atribuições é a promoção, o estímulo e o diálogo com o terceiro setor por meio de programas, projetos, ações e iniciativas de mobilização relacionados a prática do bem comum, em suas diversas manifestações, além de identificar projetos e ações que possam ser realizadas em conjunto pelo Estado, municípios e iniciativa privada.

O advogado Renato Adur foi deputado estadual por três mandatos e secretário do Desenvolvimento Urbano (Sedu).