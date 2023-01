ROBERTO REQUIAO (Franklin de Freitas)

O governo Lula está apenas em sua primeira semana, mas já vive a primeira crise de relacionamento com um de seus principais aliados no Paraná. Depois de ter recusado o convite da presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, para assumir a presidência do conselho da Itaipu, o ex-governador e candidato do PT ao governo do Estado na última eleição, Roberto Requião, afirmou, em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, que se sentiu “desrespeitado” pela oferta, que classificou como uma “sinecura para não fazer nada”.

