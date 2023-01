Alan Diego dos Santos, preso na última terça-feira, 17, sob suspeita de arquitetar um atentado a bomba perto do Aeroporto Internacional de Brasília, confessou na quinta-feira, 19, o crime à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Alan admitiu ter plantado pessoalmente o artefato explosivo em um caminhão tanque na véspera de Natal do ano passado.

Ele ainda disse ter recebido a bomba horas antes, no acampamento do QG do Exército, de George Washington de Oliveira Sousa – preso em flagrante no mesmo dia em que a bomba foi encontrada.

Afirmou também que estava na companhia de Wellington Macedo de Souza, que também foi denunciado e segue foragido.

O trio se tornou réu na semana passada, após o juízo da 8ª Vara Criminal do Distrito Federal acatar a denúncia pelo crime.

Segundo a PCDF, o depoimento de Alan “corrobora de forma exata com a conclusão das investigações”.