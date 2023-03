O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o encontro realizado pela manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe ministerial e líderes do Congresso foi uma reunião de trabalho e alinhamento.

“Não teve uma pauta específica, relação com Congresso, relação entre ministérios”, disse Haddad aos jornalistas após deixar a reunião. Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o alinhamento no Congresso após a formação das comissões no Senado, além da tramitação de medidas provisórias, como a MP do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), estavam no radar do encontro desta quarta.

Base no Congresso

A construção de uma base no Congresso também é alvo de preocupação por parte do governo federal. Nesta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deu um recado ao dizer que, até o momento, o Executivo ainda não tem força para aprovar matérias simples, quanto mais textos que exigem alteração constitucional.