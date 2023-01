Agência Brasil

As rodovias federais registram três pontos de bloqueio (com impedimento total de circulação nas vias) na manhã desta segunda-feira, 9, informa boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em sua conta oficial no Twitter.

Segundo a PRF, os trechos com o fluxo de carros totalmente interrompidos estão no Pará, em dois pontos do município de Novo Progresso e em Mato Grosso, na cidade de Matupá.

No domingo, 8, a corporação registrou protestos em diversos trechos da rodovia BR 163, em Mato Grosso, inicialmente no km 593, em Nova Mutum, e no km 816, em Sinop, por volta das 16h.

Não há informações de pontos de bloqueio no Paraná, de acordo com as informações das equipes da PRF que atuam no Estado.