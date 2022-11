Os deputados aprovaram ontem projeto da Mesa Executiva da Assembleia que aumenta os salários dos secretários de Estado de R$ 23.634,10 para R$ 29.942,00, uma elevação de 26,7%. A proposta mantém o salário do governador em R$ 33.763,00 e o do vice-governador em R$ 32.074,00 até 2026.

A matéria entrou em pauta no mesmo dia em que foi votada reforma administrativa do primeiro escalão do Estado que prevê a criação de nove secretarias. “Proposição se faz necessária diante da decisão do STF que declarou inconstitucional a lei 15.433 de 2007, que dispunha sobre a remuneração mensal desses cargos. É importante salientar que o valor do subsidio do governador permanece inalterado, mantendo-se o valor estabelecido pela lei 19901/2019 que congelou a remuneração do governador de 2019 a 2022. Então permanecerá inalterado”, alega o governo na justificativa da proposta.

O argumento faz referência à decisão do STF que considerou inconstitucional lei que previa que o governador receberia o equivalente a 95% dos salários dos ministros, hoje de R$ 39,3 mil.