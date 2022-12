Sede do Ministério Público do Paraná (Crédito: Divulgação/MPPR)

Nesta segunda-feira, 12 de dezembro, o Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de São João do Ivaí, no Norte Central do estado, participou de audiências de conciliação com representantes dos municípios da comarca (São João do Ivaí e Lunardelli).

As audiências decorreram de ações civis públicas ajuizadas pelo MPPR para que os dois Municípios deixassem de gastar mais de R$ 750 mil com eventos de final de ano enquanto faltam verbas para atendimento de públicos vulneráveis da população, que dependem do serviço público municipal.

