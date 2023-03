Renato Freitas (PT): deputado disse que falou de casos de violência policial já denunciados por ele. Foto: Alep/divulgação

O secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, coronel Hudson Teixeira, entrou com uma representação na Assembleia Legislativa pedindo a cassação do mandato do deputado estadual Renato Freitas (PT) por causa de um discurso feito pelo parlamentar na sessão da última terça-feira, comentando dados divulgados pelo Ministério Público do Paraná sobre as mortes em confronto com a polícia no Estado. Na representação, Teixeira alega que Freitas infringiu o regimento interno da Assembleia, ao supostamente fazer “ilações infundadas, descabidas e distorcidas da realidade proferidas a militares estaduais e à Polícia Militar do Paraná”.

