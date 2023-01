A sede do Diretório Municipal do PT, localizada na região central de Curitiba, sofreu uma tentativa de arrombamento na madrugada de ontem, segundo o partido. O presidente municipal da legenda, ex-deputado e vereador Angelo Vanhoni, esteve no 1º Distrito Policial da Capital, para registrar o Boletim de Ocorrência e dar início às investigações do ataque.

De acordo com o depoimento, aparentemente, o portão de acesso principal foi forçado por um veículo. Todavia, como os criminosos não conseguiram abrir o portão completamente, não foi possível acessar as dependências do Diretório Municipal.

“Estamos preocupados, mas nossa preocupação não impedirá que nós lutemos e reafirmemos a defesa da democracia em nossa cidade e em nosso país.” afirma Vanhoni. Há aproximadamente um mês, a placa de identificação da Sede do partido foi arrancada e furtada do local.

“É gravíssima a situação da democracia brasileira, deixando o país inteiro em estado de alerta e mobilizados em defender a democracia”, disse Vanhoni.