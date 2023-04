Prefeitura de Maringá

O candidato Silvio Barros (Progressistas) lidera na corrida pela prefeitura de Maringá, com 32,8%, na pesquisa estimulada. Em seguida, Homero Marchese (Republicanos) aparece com 12,3% e Mário Verri (PT) fica na terceira colocação com 8,3% das intenções de voto.

Leia mais sobre os números de Maringá no Blog Política em Debate