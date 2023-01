A senadora Soraya Thronicke (União Brasil/MS) disse já ter 47 assinaturas – 20 acima do mínimo necessário – para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os ataques terroristas de bolsonaristas no último domingo, dia 8 em Brasília. Segundo ela, os parlamentares que deram aval à proposta pertencem a oito partidos “de diferentes ideologias”.

Em entrevista à Rádio Eldorado, Soraya ressaltou que, embora a comissão somente possa ser instalada a partir de fevereiro, quando haverá a troca de um terço do Senado, 33 dos 47 senadores que apoiam a CPI permanecerão na Casa na próxima legislatura. “Não tem como deixar isso pra depois. Principalmente sobre o financiamento e a autoria intelectual dessa tentativa de golpe no nosso país”, afirmou.

Questionada sobre a hipótese de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter envolvimento na tentativa de golpe, Soraya Thronicke disse que tudo deve ser investigado. “Não posso afirmar nada, mas se o que eles pediam era intervenção militar com Bolsonaro no poder era nítido quem ganha com isso. Está um tanto difícil tirar o Bolsonaro da cena”, enfatizou.