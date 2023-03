O Supremo Tribunal Federal julgou procedente reclamação constitucional apresentada pelo Ministério Público do Paraná no caso que ficou conhecido como “Diários Secretos”, que envolve denúncias de desvio de recursos públicos com a contratação de funcionários “fantasmas” na Assembleia Legislativa, e supostos crimes como formação de quadrilha, peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Com a decisão, foi reconhecida a validade de todas as provas colhidas pelo MPPR durante a investigação, inclusive do material apreendido durante ação de busca e apreensão promovida na Assembleia em 2010 por uma equipe do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Com isso, as decisões criminais relacionadas ao caso voltam a valer, com a condenação de diversos ex-servidores da Assembleia, nas várias operações realizadas pelo MPPR (Ectoplasma I e II, Argonautas, Castor e Bemísia), inclusive do ex-diretor geral da Assembleia, Abib Miguel, o “Bibinho” e familiares, condenados por lavagem de dinheiro a penas que, somadas, ultrapassam os 400 anos de prisão.

Segundo a denúncia, as contratações eram noticiadas nos chamados “diários secretos”, ou seja, em edições do diário oficial que deveriam ser públicas, mas que não eram disponibilizadas.