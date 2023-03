Assembleia: provas válidas. (Dálie Felberg/Alep)

O Supremo Tribunal Federal julgou procedente reclamação constitucional apresentada pelo Ministério Público do Paraná no âmbito do caso que ficou conhecido como “Diários Secretos”, que envolve denúncias de desvio de recursos públicos com a contratação de funcionários “fantasmas” na Assembleia Legislativa, e supostos crimes como formação de quadrilha, peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Com a decisão, foi reconhecida a validade de todas as provas colhidas pelo MPPR durante a investigação, inclusive do material apreendido durante ação de busca e apreensão promovida na Assembleia em 2010 por uma equipe do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

