Um suplente de deputado federal e um vereador paranaenses estão entre os presos em Brasília por participação nos ataques golpistas às sedes dos três Poderes. A informação foi revelada ontem pelo G1 Paraná. Segundo a reportagem, Gennaro Vela Neto (PL) e Ademar Bento Mariano (PTB) participaram do ataque contra o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso no último dia 8. Gennaro Vela Neto foi candidato à Câmara Federal no ano passado e acabou ficando como suplente do PL.

Já Ademar Bento Mariano (PTB), conhecido como Soldado Bento, foi o terceiro candidato mais votado do partido em 2020, em Querência do Norte (região Noroeste), e ficou como primeiro suplente com 202 votos.

Outro levantamento, divulgado ontem pelo jornal O Estado de São Paulo, aponta que pelo menos trinta e cinco presos pelos atos golpistas em Brasília se candidataram a um cargo público nas eleições municipais de 2020 ou no ano passado. Cruzamento de dados na lista de detidos divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encontrou suplentes de vereadores, de deputados federais e uma parlamentar em exercício, além de políticos que disputaram prefeituras em 11 Estados.

Cinco detidos no ataque dos bolsonaristas radicais concorreram ao menos a mais de uma eleição. Foram 27 candidatos a vereador, dois a prefeito, dois a deputado federal, seis a estadual e um na disputa para deputado distrital.

O partido que mais aparece na lista dos políticos presos é o PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, com seis nomes. Outros ex-candidatos detidos são filiados a partidos da base do ex-presidente. São legendas como Patriota (5), PSL (5), PRTB (3) e PTB (3). Entre os nomes que não foram eleitos e que foram presos estão Paulo da Caçamba (Jaru-RO), Loirão da Taboca (São Félix do Xingu-PA), Marcão Bola de Fogo (Pintangueiras-SP), Sargento Fernandes (Nuporanga-SP), Roger Galetos (Teixeira de Freitas-BA).