A Assembleia Legislativa do Estado São Paulo (Alesp) dá posse nesta quarta-feira, 15, aos deputados estaduais eleitos em outubro do ano passado. A cerimônia, que ocorre a partir das 15h, vai oficializar a nova composição da Casa, que tem 94 cadeiras. Destas, 32 serão ocupadas por novatos no Legislativo paulista, sendo que alguns deles têm sobrenomes conhecidos na política nacional – é o caso de Bruno Zambelli (PL), irmão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), e Capitão Telhada (PP), filho do deputado federal Coronel Telhada (PP-SP). O restante das vagas se divide entre parlamentares reeleitos e velhos conhecidos da Casa, como Eduardo Suplicy (PT), que retorna à Assembleia após 40 anos.

Suplicy começou a carreira política como deputado estadual, na Alesp, em 1979. Posteriormente, o petista foi vereador em duas diferentes legislaturas, exerceu três vezes o mandato de senador e foi duas vezes deputado federal, sem nunca retornar à Alesp. Em 2022, o nome de Suplicy chegou a ser cogitado para a disputa de uma vaga no Senado, mas a ideia não prosperou. Um dos fundadores do PT, ele deixa o mandato de vereador na Câmara Municipal paulistana para exercer o cargo de deputado.

Ligado ideologicamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Bruno Zambelli (PL) foi eleito com as mesmas bandeiras de sua irmã, Carla, no Congresso Nacional: defender valores conservadores e fazer oposição à esquerda. Graças à “carona” da irmã, Bruno conseguiu 235 mil votos no Estado e a quarta melhor colocação entre todos os candidatos eleitos em São Paulo.

Anteriormente, ele foi candidato a vereador da capital paulista em 2020, mas não teve sucesso. Foi nomeado duas vezes para cargos comissionados no Ministério da Agricultura durante a gestão Bolsonaro. Na segunda ocasião, assumiu como chefe de gabinete e passou a receber salário de R$ 10,3 mil por mês.

Durante a campanha, Bruno associou sua imagem não apenas à irmã, mas aos demais candidatos apoiados pelo então presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, como os ex-ministros Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Marcos Pontes (PL), ambos eleitos respectivamente como governador e senador no Estado.

Outro eleito em “dobradinha” com um familiar, o Capitão Telhada (PP) – Rafael Henrique Telhada – também chega à Alesp com a promessa de defender valores cristãos e conservadores. Rafael é capitão da Polícia Militar e comanda a Força Tática do 16º Batalhão da corporação, que faz o policiamento ostensivo na região do Morumbi. Ele foi eleito com 83.438 votos. Ele é filho do deputado e policial militar da reserva Coronel Telhada, que também já exerceu mandato na Assembleia e hoje está no Congresso Nacional.

Veja a lista dos deputados que tomam posse nesta quarta-feira e a quantidade de votos recebidos por cada um:

Eduardo Suplicy (PT): 807.015

Carlos Giannazi (PSOL): 276.811

Paula da Bancada Feminista (PSOL): 259.771

Bruno Zambelli (PL): 235.305

Major Mecca (PL): 224.462

Tomé Abduch (Republicanos): 221.656

André do Prado (PL): 216.628

Tenente Coimbra (PL): 209.705

Delegado Olim (PP): 201.348

Ana Carolina Serra (Cidadania): 198.698

Milton Leite Filho (União Brasil): 198.429

Gil Diniz (PL): 196.215

Bruna Furlan (PSDB): 195.436

Capitão Conte Lopes (PL): 192.454

Itamar Borges (MDB): 183.480

Marcos Damasio (PL): 183.219

Carlos Cezar (PL): 180.690

Carla Morando (PSDB): 177.773

Jorge Wilson Xerife Consumidor (Republicanos): 177.614

Ediane Maria (PSOL): 175.617

Marta Costa (PSD): 170.541

Emídio de Souza (PT): 157.834

Professora Bebel (PT): 155.983

Guto Zacarias (União Brasil): 152.481

Gerson Pessoa (Podemos): 143.704

Enio Tatto (PT): 142.785

Luiz Fernando (PT): 141.017

Rogério Nogueira (PSDB): 139.756

Oseias de Madureira (PSD): 137.205

Valeria Bolsonaro (PL): 131.557

Lucas Bove (PL): 130.451

Edmir Chedid (União Brasil): 129.097

Thiago Auricchio (PL): 123.483

Vinicius Camarinha (PSDB): 123.316

Maurici (PT): 121.455

Rafael Silva (PSD): 118.182

Paulo Fiorilo (PT): 110.251

Reis (PT): 108.726

Marcia Lia (PT): 108.587

Barba (PT): 108.071

Monica do Movimento Pretas (PSOL): 106.781

Carlão Pignatari (PSDB): 105.245

Caio França (PSB): 105.173

Sebastião Santos (Republicanos): 104.374

Altair Moraes (Republicanos): 98.515

Rafael Saraiva (União Brasil): 98.070

Gilmaci Santos (Republicanos): 96.361

Agente Federal Danilo Balas (PL): 94.552

Rui Alves (Republicanos): 91.717

Thainara Faria (PT): 91.388

Leo Siqueira (Novo): 90.688

Ricardo Madalena (PL): 90.630

Leci Brandão (PCdoB): 90.496

Felipe Franco (União Brasil): 90.440

Analice Fernandes (PSDB): 90.135

Andréa Werner (PSB): 88.820

Donato (PT): 88.022

Barros Munhoz (PSDB): 86.372

Paulo Mansur (PL): 86.201

Marina Helou (Rede): 85.517

Marcio Nakashima (PDT): 85.195

Capitão Telhada (PP): 83.438

Edna Macedo (Republicanos): 82.932

Caruso (MDB): 82.209

Leo Oliveira (MDB): 82.145

Dr. Jorge do Carmo (PT): 82.054

Solange Freitas (União Brasil): 81.870

Daniel Soares (União Brasil): 81.753

Dani Alonso (PL): 80.337

Ana Perugini (PT): 79.061

Mauro Bragato (PSDB): 78.142

Helinho Zanatta (PSC): 77.550

Rafa Zimbaldi (Cidadania): 76.910

Rogério Santos (MDB): 76.602

Rodrigo Moraes (PL): 75.094

Rômulo Fernandes (PT): 75.033

Alex de Madureira (PL): 74.340

Luiz Claudio Marcolino (PT): 70.487

Delegada Graciela (PL): 68.955

Letícia Aguiar (PP): 68.556

Maria Lúcia Amary (PSDB): 66.956

Fabiana B. (PL): 65.497

Beth Sahão (PT): 65.407

Ricardo França (Podemos): 64.175

Paulo Corrêa Jr (PSD): 62.239

Simão Pedro (PT): 59.785

Clarice Ganem (Podemos): 59.342

Edson Giriboni (União Brasil): 59.087

Atila Jacomussi (Solidariedade): 58.707

Vitão do Cachorrão (Republicanos): 56.729

Dr Eduardo Nóbrega (Podemos): 53.607

Dr Valdomiro Lopes (PSB): 50.824

Dr. Elton (PSC): 46.042

Guilherme Cortez (PSOL): 45.094