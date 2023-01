A Polícia Militar do Mato Grosso (PM/MT) prendeu hoje Alan Diego dos Santos, um dos suspeitos de participar no atentado a bomba, no aeroporto de Brasília, em dezembro. A informação do Uol foi confirmada pelo interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli.

“Preso no MT um dos envolvidos na tentativa de explosão do caminhão tanque no aeroporto de Brasília. A lei será cumprida”, escreveu Cappelli.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) havia aceito, no último final de semana, a denúncia do Ministério Público, tornando réus os três homens acusados de planejar e tentar executar a explosão de um artefato em um caminhão com querosene nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera de Natal do ano passado. Santos é um deles.

O primeiro preso no caso foi George Washington de Oliveira Souza. Ele confessou a participação no plano, e disse que gastou R$ 170 mil com armas para um possível atentado e acusou Alan Diego dos Santos de ser parceiro na tentativa do crime. O segundo preso foi Wellington Macedo de Souza teria posto o artefato no caminhão com querosene nas proximidades do aeroporto. Alan Diego dos Santos teria auxiliado na preparação do artefato explosivo.

O trio responderá pelo crime de explosão. com pena de três a seis anos de prisão, além de multa.