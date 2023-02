Divulgação

Um projeto de lei que visa incluir a Taça das Favelas, torneio de futebol amador, no calendário oficial de eventos de Curitiba, foi protocolado esta semana na Câmara Municipal de Curitiba. O projeto, de iniciativa do vereador Dalton Borba (PDT) em coautoria com o presidente da Câmara, vereador Marcelo Fachinello (PSC), tem o objetivo de ressaltar a relevância social do torneio.

