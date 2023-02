O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (1) que uma das maiores preocupações em relação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gira em torno da questão fiscal.

“Pacotes que estão sendo apresentados pela equipe econômica não vão na direção do corte de gastos, faz uma aposta que não sei se vai trazer efetividade”, disse Tarcísio durante evento do Credit Suisse.

Aos jornalistas, o governador declarou que não houve uma mensagem clara de qual é a será a baliza fiscal adotada pelo governo Lula. “Se não houver clareza da linha fiscal que vai ser adotada, a tendência é que a gente perca investimentos. E a gente está em um momento de aproveitar oportunidades. É um momento onde o mundo vai se redesenhar, as cadeias de produção vão se redesenhar”, afirmou.

Tarcísio avalia ser viável o prazo definido pela equipe econômica de enviar até abril o novo arcabouço fiscal ao Congresso. “A gente aguarda e torce para que seja um bom arcabouço”, disse.

2026?

Tarcísio afirmou na mesma ocasião que não tem “maior preocupação com 2026” e que não planeja nada para o futuro. O nome do chefe do Executivo é visto como potencial para preencher eventual lacuna deixada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O governador destacou que a centro-direita ganhou as eleições do ano passado e que tem potencial no futuro. “Estou torcendo para Brasil dar certo, mas se governo Lula não for bem, vejo possibilidade grande de centro-direita voltar”, avaliou durante evento do Credit Suisse.