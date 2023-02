Professores: aumento de 15% é questionado (Geraldo Bubniak/AEN)

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) considerou legal o pagamento do reajuste do piso salarial dos professores, determinado através de portaria do Ministério da Educação. A decisão ocorreu em resposta a consulta formulada pela prefeitura de Pinhalão (Norte Pioneiro). A portaria determinou o aumento do piso de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55, um reajuste de 15% para 2023.

