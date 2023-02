Reprodução/DER

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) anunciou hoje que vai entrar com recurso no Tribunal de Justiça contra decisão que liberou a licitação para as obras da ponte de Guaratuba (Litoral). A decisão atendeu mandado de segurança pedido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) e o governo do Estado contra liminar concedida pelo conselheiro do TCE, Maurício Requião, em 14 de dezembro, em representação feita pela Construtora Gaspar. A decisão monocrática do conselheiro foi ratificada pelo Plenário da Casa.

