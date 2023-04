Reprodução/TCE-PR

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) enviou à Assembleia Legislativa projeto que prevê a criação de 26 novos cargos na estrutura da corte e ainda altera outras funções na organização. De acordo com a proposta, o objetivo é criar cinco cargos de Assessor Executivo da Presidência, com remuneração de R$ 7,3 mil; seis cargos de Assessor Especial de Conselheiro com remuneração de R$ 16 mil; sete cargos de Assessor de Gabinete de Auditor, com salário de R$ 15,2 mil; cinco cargos de Assessor Jurídico do Ministério Público de Contas (R$ 15,2 mil) e três cargos de Assessor Técnico do Ministério Público de Contas, com salário de R$ 9,6 mil.

