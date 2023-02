Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) rebateram nesta quarta-feira (8) o que chamam de “insinuações” divulgadas por alguns veículos de imprensa sobre os motivos que teriam levado a Corte a emitir medida cautelar suspendendo a licitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) para a construção da ponte sobre a Baía de Guaratuba, no Litoral do Estado.

No dia 27 de dezembro último, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) aceitou um recurso do governo do Estado e reverteu a determinação do TCE, liberando a licitação. O TCE recorreu contra a decião, mas o recurso ainda não foi julgado.

Na sessão de quarta-feira, o presidente do TCE-PR, conselheiro Fernando Guimarães, destacou que a cautelar foi emitida em representação da Lei de Licitações formulada por empresa que participou da concorrência. Na representação, foi apontada restrição à competitividade devido à exigência de que os licitantes comprovassem ter utilizado, na edificação de uma única ponte, cinco quesitos construtivos que serão usados nesta obra.

O processo foi distribuído ao conselheiro Maurício Requião por sorteio de forma eletrônica, conforme previsto na Lei Orgânica da Magistratura. A cautelar foi posteriormente homologada pelo Tribunal Pleno por unanimidade, tornando-se uma decisão colegiada, diz o órgão. “Refutamos qualquer conotação subjetiva, independentemente de quem a faça, e vamos defender as prerrogativas dos nossos julgadores, do Tribunal”, disse Guimarães.