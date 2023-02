Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) rebateram hoje o que chamam de “insinuações” divulgadas por alguns veículos de imprensa sobre os motivos que teriam levado a Corte a emitir medida cautelar suspendendo a licitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) para a construção da ponte sobre a Baía de Guaratuba, no Litoral do Estado.

Leia mais no blog Política em Debate.