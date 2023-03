Reprodução/TCE-PR

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) suspendeu licitação da prefeitura de Curitiba para a concessão da prestação dos serviços e execução de obras de iluminação pública. De acordo com o TCE, a decisão foi tomada em virtude de indícios de irregularidades na concorrência.

