Fernando Guimarães: novo presidente do TCE diz que órgão acompanha de perto trabalho do TCU. Foto: Franklin de Freitas.

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) pretende acompanhar de perto a definição do novo modelo de concessões do pedágio no Estado, em discussão entre os governos Ratinho Júnior e Lula. A intenção foi manifestada pelo conselheiro do TCE, Fernando Guimarães, que tomou posse hoje para seu segundo mandato como presidente do órgão. Segundo Guimarães, apesar de dois terços dos trechos a serem concedidos sejam de rodovias federais, o TCE paranaense está atento ao trabalho do Tribunal de Contas da União (TCU), que em novembro do ano passado aprovou relatório alertando para o risco de que as tarifas das novas concessões fiquem mais altas que as cobradas nos contratos anteriores, que se encerraram em 2021, caso seja mantido o modelo de concessão negociado entre o governo do Estado e a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que prevê leilão por menor preço, mas com a cobrança de uma caução das empresas limitando os descontos para a garantia das obras.

