TCE: pente fino em obras paradas no Estado (Franklin Freitas)

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) anunciou ontem que está dando início à execução de novas auditorias de obras paralisadas, por meio de sua Coordenadoria de Obras Públicas (COP), A equipe responsável deve fiscalizar, ao longo do ano, 111 obras paradas que estão sob a responsabilidade de 18 diferentes prefeituras, cujo valor total dos contratos é estimado em aproximadamente R$ 148 milhões.

Essa amostra foi extraída de um universo de 1.156 obras declaradas como paralisadas no Portal Informação para Todos (PIT) da Corte em fevereiro deste ano. Elas se encontram em 266 dos 399 municípios paranaenses. A meta geral da atividade é avaliar a gestão e a transparência sobre a condução de obras públicas municipais que se encontram paradas no Estado, visando a adoção de medidas para sua retomada e conclusão, com a disponibilização de benefícios à população.

Mais especificamente, os auditores verificarão o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação a obras; a existência de procedimentos e ações para dar continuidade às obras paralisadas e evitar que ocorram novas interrupções; e quais os controles empregados para garantir a correta divulgação das informações a respeito da situação das obras no PIT e no Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) do TCE-PR.

Crescimento

Em todo o País, segundo levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) divulgado no final do ano passado, exitem mais 8,6 mil obras públicas inacabadas que somam R$ 27,2 bilhões. O porcentual de obras públicas paralisadas no país subiu de 29% para 38,5% nos últimos dois anos. O percentual é o maior desde 2018, quando 37,5% dos contratos estavam parados.

O setor da educação é o que tem a maior quantidade de obras paralisadas: 4.473. Uma área genérica classificada pelo TCU como “em branco” figura em segundo lugar, com 2.869 contratos interrompidos. Na sequência, surgem saneamento (388), saúde (289) e infraestrutura de transportes (277).

Com base em análise amostral realizadas em 2018, o mau planejamento dos empreendimentos é o principal fator de paralisação. O gerenciamento ineficiente dos contratos está geralmente relacionado a projeto básico deficiente; falta de contrapartida de estados e municípios; e falta de capacidade técnica para execução do empreendimento.

No caso específico da educação infantil, a ferramenta sugere como principais causas de paralisação os contratos rescindidos, o abandono da empresa e as irregularidades na gestão anterior. De acordo com o TCU, não foram realizados estudos sobre os impactos da pandemia de covid-19 nas obras em andamento.