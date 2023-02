Keppen é empssado pelo ex-presidente José Laurindo: nova cúpula (Fotos: Valquir Aureliano)















































































O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) realizou na última sexta-feira (3) a solenidade de posse da nova Cúpula Diretiva para o biênio 2023/24. O novo presidente da Corte paranaense é o desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, que assumiu o cargo em substituição ao desembargador José Laurindo de Souza Netto.



Os demais desembargadores da cúpula são: como 1ª vice-presidente, a desembargadora. Joeci Machado Camargo; como 2º vice-presidente, o desembargador Fernando Antônio Prazeres; na corregedoria-geral, o desembargador Hamilton Mussi Corrêa; no cargo de corregedor, o desembargador Roberto Antonio Massaro; e nos cargos de ouvidor-geral e ouvidor, assumiram os desembargadores Fernando Ferreira de Moraes e Ruy Alves Henriques Filho.



A solenidade da transmissão de posse teve a presença de diversas autoridades nacionais e estaduais, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; o procurador-geral do Estado, Fernando Giacoia; os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e Edson Fachin; o senador Sérgio Moro (União Brasil); e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Fernando Guimarães.



Antes do discurso de posse, Keppen pediu à esposa, Dirce, que homenageasse as esposas de José Laurindo de Souza Netto, de Edson Fachin e de Dias Toffoli. Depois, prestou homenagens ao Poder Executivo, Ministério Público, Tribunal de Contas e Judiciário.



“Assim como fiz no início de todas as sessões do Conselho Nacional de Justiça, deixo registrada a solidariedade para com aquele que perderam entes queridos nessa terrível pandemia. Aproveito para elevar uma prece a Deus pai para que proteja”, disse Keppen, em seu discurso. “É com Deus que pretendo conduzir o destino do nosso amado tribunal”.



“Para aqui chegar, a caminhada foi longa, tudo começando numa criação afetuosa em um lar estruturado”, afirmou. O desembargador agradeceu outros desembargadores em sua trajetória desde a Escola de Magistratura., com passagens em Umuarama, Campo Mourão, Londrina (onde concluiu o mestrado) e em Curitiba. “Agradeço a todos que colaboraram com minha carreira e possibilitaram que eu chegasse a esse momento especial”.



“Temos que frear com o máximo rigor a intolerância e a violência em suas múltiplas formas. Uma democracia não evolui senão pela força do entendimento, do diálogo e da diversidade”, afirmou o presidente do TJ, na solenidade. “Eis a missão a que conclamamos, juntos e de mãos dadas: termos audácia para mudar as coisas que pudermos, paciência para suportar o que não puder mudar e sabedoria para distinguir umas das outras”.



O governador também fez um discurso. “Comandar a justiça é um desafio enorme. O Tribunal conquistou categoria ouro do selo do CNJ de qualidade, sendo reconhecido como o melhor tribunal de grande porte do país”, disse Ratinho Jr. “José Laurindo teve atuação muito exitosa nessa casa, e reforço meu desejo de uma boa gestão do desembargador Keppen. Tenho muita sorte de começar meu segundo mandato com você com presidente”.



No discurso de despedida de sua gestão, o desembargador José Laurindo de Souza Netto relembrou os desafios durante o tempo de pandemia e destacou que o cuidado com as pessoas foi prioridade nas ações. “Tínhamos a consciência de que era necessário seguir adiante. A perda de vidas humanas nos impôs uma prioridade: o cuidado com as pessoas. Nossos esforços foram engendrados para que nossas magistradas, magistrados, servidoras, servidores, colaboradoras e colaboradores se sentissem não só protegidos no exercício de suas funções, mas também acolhidos com sentimento de pertencimento”, concluiu o magistrado.



Culto ecumênico — O padre Reginaldo Manzotti e o pastor Paschoal Piragine foram os celebrantes escolhidos para conduzir o culto ecumênico da posse da posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) na manhã desta sexta-feira, 3, no Plenário do TJPR. A celebração, restrita aos desembargadores da Corte, contou com a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin e José Antonio Dias Tofolli.

Presença de ministros do STF

A mesa de honra da solenidade de posse do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) também foi composta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Edson Fachin; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Ademar Luiz Traiano; o ministro do STF, José Antônio Dias Toffoli; o vice-presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Péricles Lima de Queiroz; a ministra do Tribunal Superior do Trabalho Morgana de Almeida Richa; e o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, Jederson Suzin. A solenidade contou ainda com a presença de diversas autoridades civis, militares e eclesiásticas.



A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PR), Marilena Indira Winter, saudou os novos integrantes da cúpula ressaltou o trabalho colaborativo realizado no Estado do Paraná: “Sinto-me honrada em participar dessa solenidade. Temos o propósito de trabalhar em sintonia com o tribunal, unidos com o espírito de Justiça”.