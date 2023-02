Tiago Amaral (PSD): chapa única (Henry Milleo)

O deputado Tiago Amaral (PSD) venceu a disputa com Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e foi escolhido ontem para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Assembleia Legislativa, por onde passam todos os projetos em discussão na Casa. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que vai eleger seu novo presidente será amanhã, mas o anúncio foi feito na tarde dehoje pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano.

Amaral integra a comissão desde o primeiro mandato, há oito anos. O parlamentar é advogado e se especializou em direito público, administrativo e tributário. A CCJ é a porta de entrada de todos os projetos. A comissão é a única da que conta com treze integrantes, que são indicados pelos líderes dos partidos.

Havia um acordo entre o presidente da Assembleia, Ademar Traiano (PSD) e primeiro-secretário do Legislativo, Alexandre Curi, feito durante as negociações para a eleição da Mesa Executiva. Por esse acordo, Romanelli abriu mão da 1ª secretaria em favor de Curi, e assumiria o comando da CCJ. Amaral, porém, com o apoio do pai, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Durval Amaral, conseguiu desfazer o acordo para ficar com o cargo.

Tiago Amaral também teve o apoio do governador Ratinho Júnior (PSD), que não gostou do posicionamento de Romanelli em relação às novas concessões do pedágio. Romanelli é contra o modelo de leilão por menor tarifa com desconto vinculado ao pagamento de um aporte financeiro para a garantia das obras, defendido por Ratinho Jr.

O governo também teria ficado contrariado com a posição de Romanelli na votação do projeto aprovado no final do ano passado que liberou a venda de ações da Copel. O parlamentar foi um dos 14 deputados que votaram contra a proposta. Como compensação, Romanelli vai presidir a Comissão de Orçamento da Assembleia e liderar a bancada do PSD de Ratinho. Ficou acertado ainda que Romanelli vai assumir o comando da CCJ em 2025.

Ontem mesmo, a CCJ foi instalada e Amaral aclamado o novo presidente da comissão. Com a desistência de Romanelli, a chapa única liderada por ele foi confirmada por unanimidade. O deputado Delegado Jacovós (PL) foi eleito vice-presidente. A primeira reunião ordinária da comissão está marcada para hoje.

“Houve um entendimento pela a unidade do PSD. Além disso, este é um entendimento importante para a Assembleia Legislativa. A disputa na Casa é permanente. É um direito de o deputado fazer estes movimentos. Mas procuramos conversar e ambos concordaram. O acordo foi validado, mas sem interferência do governo. Ganha o Poder Legislativo e ganham os deputados”, disse o preisdente da Assembleia, Ademar Traiano (PSD).Tiago Amaral substitui o ex-presidente do grupo, deputado Nelson Justus (União Brasil), que conduzia a comissão desde 2011.