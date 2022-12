MUSEU DO TJ MUSEU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) reinaugura nesta quinta-feira (15) o Museu da Justiça juntamente com o lançamento do Aplicativo para dispositivos móveis do judiciário, num evento que celebra o futuro e o passado da instituição.

Aos 48 anos, o Museu da Justiça do TJPR passou por uma reformulação que modificou completamente a experiência dos visitantes. Com um acervo de mais de 50 mil itens, abarcando uma amplitude temporal desde o Século XVIII ao presente, o museu mudou de localização, passando a ocupar a sala da entrada do prédio anexo ao Palácio da Justiça, ganhando um novo acesso e um novo espaço de exposição.

No novo ambiente as peças expostas foram selecionadas pela relevância histórica e pelo simbolismo do judiciário. Além da nova disposição, o visitante contará com experiências interativas a partir de QR-codes que, quando acessados por celulares, remetem a links com conteúdo histórico e institucional.

Além disso, na nova sala de exposições está disposta uma grande linha do tempo que traz os principais destaques da história da instituição até os dias atuais. Seguindo pela sala o visitante conhecerá detalhes das sedes do tribunal, juntamente com vídeos que trazem aspectos históricos do Brasil e do mundo, contextualizando o momento vivido pelo tribunal em cada época.

Finalizando a experiência interativa, o Museu dedicou um espaço para exposições itinerantes, trata-se de uma sala equipada com projetor para mostras em vídeo ou peças físicas.

Acesso

Sobre o Aplicativo do TJPR

Na reinauguração a sala de exposições itinerantes será o palco do lançamento do novo aplicativo para dispositivos móveis do TJPR. Desenvolvido de forma colaborativa pelo Ateliê de Inovação e pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do tribunal, ele será capaz de impactar diretamente toda a população, os advogados e colaboradores do judiciário.

Com este lançamento o cidadão poderá acessar informações básicas do tribunal, endereços e até consultas processuais. O recurso utiliza uma arquitetura modular que permite ele esteja em constante desenvolvimento e atualização.

Em sua evolução, novas versões serão disponibilizas de forma a integrar sistemas como o Projudi, SEI, Hércules e outros utilizados pelo judiciário. E no futuro até a realização de audiências virtuais poderão ser realizadas a partir do aplicativo.

Serviço

Reinauguração do Museu da Justiça

Dia– 15/12, quinta-feira

Local – Prédio Anexo ao Palácio da Justiça – entrada pela Rua Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão, s/nº

Horário – 15h