Uma torre de transmissão de energia elétrica caiu na madrugada de ontem, em Medianeira (região Oeste), de acordo com informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Outras duas torres caíram em Rondônia. Além disso, outras 3 torres ficaram danificadas.

A Aneel não descarta vandalismo e sabotagem nos incidentes. Os casos aconteceram da noite de domingo (8) até a madrugada de hoje.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), as quedas não afetam o abastecimento de energia dos Estados até esta manhã. O Ministério de Minas e Energia montou um gabinete de crise para apurar as causas, possíveis responsáveis e potenciais danos em outras estruturas.

Mais cedo, o ONS divulgou um relatório detalhando os incidentes. De acordo com o texto, à 0h13 desta terça-feira uma das torres que fazem parte do sistema Foz do Iguaçu (região Oeste) – Ibiúna (SP) caiu no município de Medianeira (região Oeste). Outras três torres foram danificadas na localidade. A transmissão foi interrompida e não houve queda do fornecimento de energia, conforme o relatório.

Em Rondônia, os cabos de duas torres foram rompidos e as estruturas foram derrubadas ainda na noite de domingo (8). A Aneel informou em boletim que nos 3 casos há indícios de vandalismo e sabotagem.

“Há indícios de vandalismo. Não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres”, diz o texto.

A Aneel enviou ofícios às concessionárias pedindo a execução de planos de contingência relacionados à integridade física das linhas de transmissão.

O órgão também pediu que as empresas suspendam o fornecimento de energia elétrica a acampamentos “clandestinos de manifestantes” e identifiquem os “consumidores” para encaminhar às autoridades responsáveis.

O ONS disse que o gabinete de crise será constituído pelo órgão, juntamente com o Ministério de Minas e Energia e da Aneel — sob coordenação desta última, segundo nota do órgão. O grupo vai adotar medidas tradicionalmente implementadas em eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

As concessionárias responsáveis pelas torres (Furnas, no Paraná, e Norte Brasil, em Rondônia) devem conduzir investigações internas para averiguar as causas do acidente. A Aneel e o ONS não vão pedir que a Polícia Federal intervenha nas apurações.

De acordo com a agência, a inspeção no local do incidente encontro danos em outras três torres próximas. A torres transmitem a energia gerada por Itaipu para o Sistema Interligado Nacional.

De acordo com a agência, a inspeção no local do incidente encontro danos em outras três torres próximas. A torres transmitem a energia gerada por Itaipu para o Sistema Interligado Nacional.

A Itaipu afirmou, em nota, que não houve interrupção na geração de energia.