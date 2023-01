Uma torre de transmissão de energia elétrica caiu na madrugada de ontem, em Medianeira (região Oeste), de acordo com informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Outras duas torres caíram em Rondônia. Além disso, outras 3 torres ficaram danificadas. A Aneel não descarta vandalismo e sabotagem nos incidentes.

A Aneel informou em boletim que nos 3 casos há indícios de vandalismo e sabotagem. “Há indícios de vandalismo. Não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres”, diz o texto.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), as quedas não afetaram o abastecimento de energia dos Estados até ontem. O Ministério de Minas e Energia montou um gabinete de crise para apurar as causas, possíveis responsáveis e potenciais danos em outras estruturas.

Mais cedo, o ONS divulgou um relatório detalhando os incidentes. De acordo com o texto, à 0h13 de ontem uma das torres que fazem parte do sistema Foz do Iguaçu (região Oeste).